Aydın’ın Söke ilçesinde amatör balıkçılık yapan bir kişinin oltasına takılan dev mavi yüzgeçli orkinos, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından detaylı bir şekilde kontrol edilerek kayıt altına alındı.

Dev mavi yüzgeçli orkinos balığı

Söke açıklarında gerçekleşen olayda, amatör bir balıkçının yakaladığı mavi yüzgeçli orkinos balığı, bölgedeki nadir türlerden biri olarak dikkat çekti. Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, balığın avlanma kurallarına uygunluğunu denetleyerek gerekli kayıt işlemlerini tamamladı.

Detaylı kontrol ve kayıt işlemleri

Ekipler, yakalanan orkinosun boyut ve ağırlık bakımından dikkat çeken özelliklere sahip olduğunu belirtti. Yapılan incelemelerde, amatör balıkçının avlanma kurallarına uygun davrandığı ve orkinosun avlanma yönetmeliklerine uygun şekilde yakalandığı ifade edildi. Bu tür nadir balıkların korunmasına yönelik bilinçli avlanmanın önemine dikkat çekilerek, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının destekleneceği vurgulandı.

Balıkçılar arasında heyecan

Söke kıyılarında yakalanan dev mavi yüzgeçli orkinos, bölge halkı ve balıkçılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu tür olayların, su ürünleri kaynaklarının korunması ve farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğu belirtildi.