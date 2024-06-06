Söke Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen "Sevimli Patiler Sevgi Evi" projesi, Sökeli iş insanlarının destekleriyle büyük bir ilerleme kaydediyor. Belediye arazisi üzerinde yükselen barınak, idari bina ve barınak alanında önemli aşamaları geride bıraktı.

Güvenli ve sevgi dolu bir yuva

İnşaat çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, duvarların yükselmesiyle barınak yapısının şekillenmeye başladığı gözlemleniyor. Bu anlamlı proje, tamamlandığında sokak hayvanlarına güvenli ve sevgi dolu bir yuva sağlayacak.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, projenin planlanan tarihte tamamlanması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurguladı. Başkan Arıkan, "Sökeli iş insanlarının katkılarıyla bir güç birliği yaptık. Barınağımızın inşaatı hızla ilerliyor ve yakın zamanda sevgili dostlarımızı burada misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.