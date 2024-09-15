Aydın’ın Söke ilçesinde, tatilden dönen jandarma personelinin cesur müdahalesi sayesinde bir otobüs şoförü ve yolcular, şüphelilerin saldırısından kurtarıldı. Seyir halindeki şehirlerarası otobüsün önü kesilerek zorla bir kadının indirilmek istenmesi, bölgedeki jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sona erdi.

Şüpheliler otobüsün önünü kesti, kavga çıktı

Olay, İzmir-Söke Karayolu üzerindeki Sazlı ve Argavlı Mahalleleri arasında meydana geldi. İbrahim Hazar’ın kullandığı şehirlerarası otobüs, bir ticari araç tarafından yolun ortasında durduruldu. Araçtan inen H.T. ve E.T. adlı şüpheliler, otobüste bulunan ve yakınları olduklarını iddia ettikleri bir kadını zorla indirmeye çalıştı. Şoför İbrahim Hazar’ın müdahale etmesiyle şüphelilerle arasında arbede çıktı ve bu sırada şoför kulağından yaralandı.

Jandarma personelinin hızlı müdahalesi olayı kontrol altına aldı

Olayın yaşandığı sırada, tatilden dönen ve bölgeden geçen jandarma personeli olaya anında müdahale etti. Jandarma personeli, şüphelileri otobüsten uzaklaştırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Trafik ekipleri, yolda güvenliği sağlarken, jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Şoför ve Jandarmadan açıklamalar

Olay hakkında açıklamalarda bulunan otobüs şoförü İbrahim Hazar, "Yolumuzu kestiler ve bir kadını zorla almak istediler. Ancak biz yolcularımıza sahip çıkan bir firmayız, bu nedenle tartışma çıktı. Neyse ki, jandarma yetişti ve duruma müdahale etti" dedi.

Jandarma personelinin ağabeyi Yusuf Bayram ise, "Kardeşimle tatilden dönüyorduk. Yol kenarında bıçakla otobüs şoförüne saldıran kişileri gördük ve hemen müdahale ettik. Jandarma anında olayı kontrol altına aldı" ifadelerini kullandı.