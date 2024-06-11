Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri olan Söke Tariş 131 Nolu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 2024 pamuk üretim sezonuna önemli yeniliklerle hazırlanıyor. Bu sezon için planlanan iki büyük yatırım, hem üreticilere hem de kooperatifin yapısına önemli kazançlar sağlayacak. Kooperatifin Başkanı İsmail Özer, yeni tesislerin pamuk kalitesini en iyi şekilde koruyacağını ve Söke pamuğunun markalaşması yolunda büyük bir adım atıldığını vurguladı.

Kalite ve markalaşma vurgusu

Başkan İsmail Özer, yeni yatırımların önemine dikkat çekerek, "Bu tesis, pamuk kalitesini en iyi koruyan bir yapı olacak ve Söke pamuğunun markalaşması yolunda önemli bir adım atmış olacağız" dedi. Bu yeniliklerin, Söke pamuğunun ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır hale gelmesini sağlayacağına inanıyor.

Yatırımlar üreticiyi sevindirecek

Yeni tesislerin, pamuk üretim sürecinde kaliteyi artırarak üreticilere daha fazla kazanç sağlayacağı düşünülüyor. Bu yatırımlar, aynı zamanda kooperatifin rekabet gücünü artıracak ve bölgede pamuk üretiminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak.