Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rusya ve İtalya’ya gerçekleştirilecek balık ihracatı için önemli bir adım attı. İlgili ekipler tarafından hazırlanan ön sağlık sertifikaları tamamlandı ve iki tır mühürlenerek yola çıktı. Söke’nin zengin tarımsal potansiyeliyle dikkat çeken balıklar, uluslararası tüketicilerle buluşmak üzere yola çıkarken, bu adım yerel ekonomiye de ciddi katkılar sağlayacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ihracatın düzenli olarak devam etmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Bu gelişme, hem Söke'nin tarım potansiyelini uluslararası arenaya taşıması hem de ihracat kapasitesini artırması açısından büyük önem taşıyor.