Soma’da yollar sıcak asfaltla yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sundu. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Başkan okur çalışmaları yerinde takip etti

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Leyla Yalçın da eşlik etti. Başkan Okur, yol sorununun Soma için büyük önem taşıdığını belirtti.

“Yıllardır çözüm bekleyen bu yollar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya, emeği geçen tüm Fen İşleri personeline teşekkür ediyorum. İlçemizin hak ettiği konforu sağlayacağız,” dedi.

Başkan dutlulu asfalt çalışmalarının süreceğini belirtti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yol yenileme çalışmalarının 17 ilçede aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Dutlulu, “Uzun süredir bekleyen yol sorunlarına hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Soma’da iki önemli caddede asfalt serimini tamamladık. İlçe belediyeleriyle uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

2 bin ton asfalt kullanıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, yapılan çalışmalarda 2 bin tona yakın sıcak asfalt kullanıldığını belirtti. Oral, “Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerinde toplamda yaklaşık 700 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyoruz,” dedi.

Mahalle muhtarı çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Leyla Yalçın, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda konuyu ilgili birimlere ilettiğini belirtti. “Caddemizin eski durumu mahalle halkını zor durumda bırakıyordu. İlgili mercilere başvurduk. Bugün gelinen noktada çalışmalar tamamlandı. Başta Besim Başkanımıza ve Sercan Başkanımıza mahallem adına teşekkür ederim,” diye konuştu.