Konak afet merkezi bornova etkinliğinde yer aldı

Konak Belediyesi Konak Afet Merkezi (KAM) ve Arama Kurtarma Timi, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümü anısına yapılan “Hatırlamak Yetmez, Hazırlanmak Gerek” etkinliğinde stant açtı. Büyükpark’ta gerçekleşen etkinlikte KAM, arama kurtarma ekipmanlarını sergiledi ve vatandaşlarla birebir iletişim kurdu.

Afad müdürü ekinci kam eğitimlerini duyurdu

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, KAM’ın eğitim programlarının eylül ayında başlayacağını açıkladı. Stantta KAM üyeleri, gelen soruları yanıtladı ve ekipmanlar hakkında detaylı bilgi verdi. Etkinlik, deprem ve afetlere hazırlıklı olunmasının önemini vurguladı.

Kısa deprem tatbikatı yapıldı

Konak Afet Merkezi ekibi, AFAD’ın Deprem Simülasyon Tırında tatbikat gerçekleştirdi. Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ekip liderleri ve Afet İşleri Müdürü Şebnem Firdevs Karakaya’nın katıldığı tatbikat, katılımcılardan ilgi gördü.

Tüm arama kurtarma ekipleri dayanışmayı güçlendirdi

Etkinlikte AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler yer aldı. 17 Ağustos depreminin anıldığı programda gönüllülük, dayanışma ve afetlere hazırlıklı olmanın önemi bir kez daha vurgulandı. KAM, diğer ekiplerle birlikte can kurtarma çalışmalarını güçlendirdi.