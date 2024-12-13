Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma Termik Santrali'nin neden olduğu hava kirliliği, felakete dönüşmeye devam ediyor. Kara duman, kül, toz, sis ve kötü kokular, yerel halkın sağlığını tehdit ediyor. Hava kirliliği, yalnızca nefes almakla kalmayıp, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Soma halkının bu durumu çözme adına umutlarını artıran ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı uyarılar oldu. Zeyrek, "Somalılara bu kirli havayı yaşatan herkesin karşısında dimdik duracağız," diyerek sorunun çözülmesi için çabalarını sürdürüyor.

Hava kirliliği ülke genelinde öne çıkıyor

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporlarına göre, Soma 2022'de 63 gün, 2023'te ise 44 gün boyunca hava kirliliği ulusal değerlerin ve AB normlarının çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. Santral, gerekli çevre yatırımlarını hala gerçekleştirmeyerek, bu kirliliği artırmaya devam ediyor.

Somalılar sağlıkları için endişeli

Soma halkı, temiz hava talebinde bulunarak bu kötü durumu sonlandırmak istiyor. 2 aylık bebeğiyle birlikte yaşayan Burcu Dayıca, nefes darlığı yaşadığını ve bu ortamda büyüyen bir çocuğa sahip olmak istemediğini ifade etti. "Bebeğimin bu havada büyümesini istemiyorum," diyen Dayıca, balkon kullanılamayacak kadar kirli havanın evin içine girdiğini belirtti.

Hava kirliliği genç yaşta sağlık sorunları yaratıyor

Soma'da yaşayan Nihat Erdoğan ise, genç yaşta solunum zorlukları yaşamaya başladığını ve şehirdeki hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık sorunlarına dikkat çekti. Erdoğan, Soma'nın bir an önce temiz havaya kavuşmasını ve bu kirliliğin ortadan kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Solunum cihazı kullanmak zorunda kalanlar

Hava kirliliği nedeniyle solunum cihazı kullanmak zorunda kalan Nadiye Sıcak, "Hava kirliliği çok fena etkiliyor. Kül çok kötü yapıyor. Burada herkes böyle, pencereyi açtığımda pis hava geliyor. Havanın pisliğinden dolayı makine kullanmadan yaşayamıyorum," diyerek durumu anlattı. Sıcak, Soma'dan gelen hastaların yoğun bakımda tedavi edildiğini ifade etti.

Kadınlar ve çocuklar daha fazla etkileniyor

Hava kirliliğinin en çok kadınları etkilediğini belirten Tuğba Yetişir, "Sigara içmeyen biri bile kolayca tıkanabiliyor. En çok biz etkileniyoruz. Beyaz çamaşırlarımız bile içeriye girdiğinde siyah oluyor," dedi. Ayrıca, bu kirlilik yüzünden sağlıklarında endişe duyduklarını dile getirdi.

Yerel halk mücadeleye devam ediyor

Soma'nın İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Osman Alkan, hava kirliliğinin astım, KOAH ve kanser gibi hastalıkları artırdığına dikkat çekti. Çevredeki tarım alanlarında ise kirliliğin verimi düşürdüğü, özellikle domatesin yetişmediği belirtildi. Halk, kirliliğe karşı mücadele veren yerel liderlerinin yanında durarak bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.