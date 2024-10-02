Soma'da Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden-İş) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan madencilerin direnişi sürüyor. Ankara'ya yürüyüş başlatan işçiler, Manisa, Uşak, Afyon, Eskişehir ve son olarak dün akşam Ankara Polatlı ilçesinde konaklayan işçilerin varış durağı Meclis olacak.

Çıplak ayakla yürüyen işçiler adına açıklama yapan Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, “Çıplak hakikati dile getirmek üzere kışın bu soğuğunda yalın ayak yürüyerek, halka durumun çıkışsızlığını, çaresizliğini mücadele dışında bir yolunun olmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yalın ayak yürüyerek göstermek istiyor” dedi.

Soma’da AK Partili Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te işten çıkarılan madenciler, sendikal haklarını savunmak ve iş güvenliği taleplerini duyurmak için Ankara’ya başlattığı yürüyüşlerinin 6. gününde.

Bağımsız Maden-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin başlattığı direniş, 26 Ağustos’ta başladı. İlk olarak altı işçinin işten çıkarılması üzerine başlayan eylemler, kısa süre içinde jandarmanın müdahalesiyle karşılaştı. Eylemde 70 işçi gözaltına alındı, ancak işçiler gözaltından çıktıktan sonra eylemlerine devam etti.

Maden önünde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu iddia eden sekiz işçinin daha iş bırakmasıyla, işten çıkarılan işçilerin sayısı 14’e yükseldi. Madencilerin en temel talepleri arasında işçi güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor. Ayrıca işçiler, banka promosyonlarının ödenmesi ve ücret artışı talep ediyor.

Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Fernas Madencilik şirketinde işçilerin yaşadıklarını ve yürüyüşlerinin amacını şöyle aktardı:

“İçeride ölüm riski var. Üç defa bu ocak boşaltıldı. İşten atıldılar. İlk önce altı kişi atıldı. Sonra sekiz kişi atıldı. Bugün diğer arkadaşlara işten çıkış kağıtları geliyor. Bunun karşısında çıplak hakikati dile getirmek üzere kışın bu soğuğunda yalın ayak yürüyerek, halka durumun çıkışsızlığını, çaresizliğini mücadele dışında bir yolunun olmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisine yalın ayak yürüyerek göstermek istiyor maden işçileri. Madencinin bu sesinin, duyulması bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğine dair bir şey. 'Biz ölüyoruz. Yaşamak istiyoruz. Bu yüzden böyle yürüyoruz. Bu yüzden böyle yürüyoruz' diyor maden işçileri.”

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası uygulanmıyor

İşçiler, 25 Eylül’de Soma’dan Ankara’ya doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş boyunca birçok kentten geçen madenciler, yerel halktan büyük destek gördü. Manisa, Uşak, Afyon ve Eskişehir gibi duraklarda vatandaşlar işçileri karşılayarak desteklerini sundu. Meclis önüne ulaşmayı hedefleyen işçiler, eylemlerini sürdürüyor.

İşçilerin taleplerinin başında işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iyileştirilmesi geliyor. Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, madenin tehlikeli koşullar altında çalıştırıldığını ve bir işçi katliamının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Aksu, “301 madencinin öldüğü maden faciasını unutmadık, aynı riskler hâlâ var” diyerek iş güvenliği taleplerinin ciddiyetini vurguladı:

“Maden bir yeraltı su kaynağı üzerine kurulmuş ve 3-4 defa su taşkını oldu. Aynı zamanda bin 400 wattlık araçlar yeraltında kullanılıyor. En ufak bir kaçak halinde elektrik suyla buluştuğu anda hayatını kaybedenler olabilir. Zaten yeraltı madenciliğinde metan gazının yaratacağı potansiyel riskleri herkes biliyor. Yine yeraltında ağır iş makinaları ve araçların kullanımı yönetmeliğe göre yasak olmasına rağmen kullanılıyor. Madenciler arasında 301'in katledildiği madende çalışanlar var. Oradan sağ kurtulmuşlar ama buradaki madende ölüm riskiyle karşı karşıyalar.”

Bağımsız Maden-İş temsilcileri, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 13. maddesine göre işten kaçınma haklarını kullandıklarını ancak buna rağmen işçilerin işten çıkarıldığını belirtti. Bu durum, işçilerin yasal haklarının ihlal edildiğini gösteriyor. Aksu, “Yasalar işçilere hak sağlamıyor, işçiler haklarını aradıklarında kapı dışarı ediliyor” dedi.

“Tüm işçiler için yürüyoruz"

Yürüyüşün sadece Soma’daki madenciler için değil, Türkiye genelindeki tüm işçiler için bir mücadele olduğunu ifade eden Başaran Aksu, “Bizim mücadelemiz, işçi sağlığı ve güvenliği yasasının uygulanmasını sağlayacak. Eğer başarırsak, bu kazanım işçi ölümlerinin önüne geçecek” diye ekledi.