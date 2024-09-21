Manisa'nın Soma ilçesinde Fernas Madencilik işçileri, işten çıkarılan arkadaşlarına destek vermek ve haklarını almak için 27 gündür süren grevlerini bugün Bodrum’a taşıdı. Şirketin sahibi, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun Bodrum’daki oteli önünde bir araya gelen işçiler, haklarını aradıklarını ve mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Soma’daki maden işçilerinin 27 günden beri devam eden grevi, Bodrum’da farklı bir boyuta taşındı. Maden işçileri, şirketin sahibi AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun beş yıldızlı Cape Bodrum Oteli önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, işçilere Bodrum’daki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek verdi. Ellerinde “AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun Cape Bodrum Oteli’nde Şatafat, Soma Fernas Maden Şirketinde Sefalet” yazılı pankartlar taşıyan madenciler, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

İşten çıkarıldılar, tazminatlarını alamadılar

Eylemde konuşan işçilerden Özay Karakuş, “Patrona sesimizi duyuramadığımız için bugün Bodrum’a geldik. Bize dört aylık alışveriş çeki olarak 12 bin lira vermeye çalışıyorlar, ancak biz sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz” diyerek, işten çıkarılmalarına rağmen tazminatlarını bile alamadıklarını ifade etti. Karakuş, “Biz bu şirketi satmadık, vatanımızı da satmadık. Haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Ankara’ya yürüyüş başlatacaklar

Eylem sırasında konuşan bir diğer işçi Nurettin Kurt ise, işçiler arasında zor durumda olan pek çok kişinin olduğunu belirtti. “Birçok arkadaşımız icralık oldu, yanımdaki arkadaşımın eşi çocuğunu düşürdü ama yine de hakkını alabilmek için buraya geldi” diyen Kurt, adaletsizliğe karşı direnişin devam edeceğini vurguladı. Kurt, ayrıca çarşamba günü Soma'daki madenciler olarak Ankara’ya yürüyüş başlatacaklarını duyurdu.

İşçiler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ve seslerini daha geniş kitlelere duyurmak için Ankara'ya yürüme kararı aldıklarını belirtti. Bu eylemin, Türkiye genelindeki diğer işçilere de ilham kaynağı olacağını dile getiren işçiler, hukuki haklarının korunması için yetkililere çağrıda bulundu.