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Geçen sezon Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile 19 maça çıkan 24 yaşındaki kaleci, toplamda 1710 dakika forma şansı buldu.

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Balıkesirspor, Muhammet Haşim Çoban ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Somaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan ayrılan tecrübeli kaleci Onur Tekin'i kadrosuna kattı. Sözleşme imza törenine Somaspor Yönetim Kurulu üyesi Fatih Kaya da katıldı. Onur Tekin, 2 yıllık sözleşmeye imza atarak resmen Somasporlu oldu.

Somaspor , yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kaleci Onur Tekin, kariyerinde Çorum FK, Isparta 32 Spor ve Vanspor formalarını giydi.

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