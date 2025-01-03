Milyonlarca emekli ve memur, 2025 yılına yapılacak maaş artışlarını öğrenmek için uzun süredir bekliyordu. Beklenen veriler sonunda geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı ve bu veriler, 6 aylık enflasyon farkını belirledi. Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi ile kamu görevlilerinin maaşları belli oldu.

Peki, emekli ve memur maaşlarındaki artış oranları ne kadar olacak? Yeni maaş hesaplama tablosu ne gösteriyor? İşte detaylar...

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıklayarak, 2025 yılı için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını netleştirdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 44,38 artış gösterirken, aralık ayında yüzde 1,03'lük bir artış kaydedildi. Bu artış, emekli ve memur maaşlarında yapılacak olan düzenlemeleri doğrudan etkiledi.

Aralık ayında açıklanan enflasyon verisi, 2025 maaş artışlarını belirleyen 6 aylık enflasyon farkını ortaya koydu. İşte, Temmuz-Aralık 2024 arasındaki enflasyon farkı:

Temmuz: yüzde 3,23

Ağustos: yüzde 2,47

Eylül: yüzde 2,97

Ekim: yüzde 2,88

Kasım: yüzde 2,24

Aralık: yüzde 1,03

Bu verilere göre, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkı toplamda yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yükseldi

6 aylık enflasyon farkı dikkate alındığında, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zammın oranı yüzde 17,75 olarak belirlendi.

Zamlı memur maaşlarına yüzde 11,54 artış

Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına ise Ocak 2025 itibariyle yüzde 11,54'lük bir artış yapılacak.

Yeni maaş hesaplama tablosu: Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

4A SSK emeklisi (Çalışan) Ortalama artış oranı: yüzde 17,75 Yeni maaş tutarı: 5.000 TL → 5.875 TL

4B Bağkur emeklisi Ortalama artış oranı: yüzde 17,75 Yeni maaş tutarı: 4.500 TL → 5.300 TL

4C emekli sandığı Ortalama artış oranı: yüzde 17,75 Yeni maaş tutarı: 6.500 TL → 7.400 TL



Memur maaşlarına yansıyan artış:

Memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük artış ise maaşlara şu şekilde yansıyacak: