Osmaniye'nin Merkez ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 15.04'te Osmaniye'nin Merkez ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri: 27 Ocak Pazartesi Bursa namaz vakitleri Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri: 27 Ocak Pazartesi Bursa namaz vakitleri

Deprem yerin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi