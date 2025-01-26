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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 15.04'te Osmaniye'nin Merkez ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

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