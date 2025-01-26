Osmaniye'nin Merkez ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 15.04'te Osmaniye'nin Merkez ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Osmaniye)
Tarih:2025-01-26
Saat:15:04:00 TSİ
Enlem:37.03361 N
Boylam:36.37444 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/oBH1pmTEWn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi