Antalya'nın Serik ilçesinde 1 Mayıs 2025'te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 93.98 kilometre olarak ölçüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde 01 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 17:43'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, yer sarsıntısının derinliği 93.98 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin teknik bilgiler şu şekilde:

Tarih (TSİ) Büyüklük (ML) Derinlik (km) Enlem Boylam Yer 01.05.2025 - 17:43 3.9 93.98 37.200 30.95806 Serik (Antalya)

Deprem hissedildi mi?

Deprem, Serik ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Gelişmeler yetkili kurumlar tarafından takip ediliyor.

AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin detaylı açıklama yapması bekleniyor. Vatandaşlar, resmi kurumlardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeye devam etmeli.

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