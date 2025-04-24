Batman’da silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından şehit oldu.

Batman’da görev başında silahı ateş alan asker şehit oldu

Batman’ın Beşiri ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 18 Nisan 2025'te birlik bakım hattında gerçekleştirilen silah ve teçhizat bakımı sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Yaralı olarak Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda 6 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayan Şükrü Taş, 24 Nisan’da şehit oldu.

Batman’da tören düzenlendi

Şehit Şükrü Taş için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde resmi tören düzenlendi. Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua okundu.

Törene Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

Şehit, Midyat’ta toprağa verildi

Cenaze töreninin ardından Şükrü Taş’ın naaşı, defnedilmek üzere Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi. Altıntaş Mahallesi'ndeki Altıntaş Jandarma Karakolu'nda düzenlenen ikinci törende, İl Müftüsü Enver Türkmen cenaze namazını kıldırdı ve dua etti.

Şehit Taş, ailesinin yaşadığı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi. Törende, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehidin ailesine Türk bayrağını teslim etti.

Cenaze törenine Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, güvenlik korucuları, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş’ın evli ve altı çocuk babası olduğu öğrenildi.