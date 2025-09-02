Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İstanbul örgütünü sarsan tarihi bir karar alındı. Mahkeme, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti. Mevcut il yönetimi görevden alınırken, partiden geçtiğimiz yıl istifa eden Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla “kayyum” olarak atandı.

Kararın Ayrıntıları

Mahkeme, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına hükmetti. Karar kapsamında 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve yürüyen kongre sürecinin durdurulmasına karar verildi.

Geçici olarak oluşturulan beş kişilik heyette Gürsel Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yer aldı. Tekin, görevi kabul edeceğini belirtirken, mevcut başkan Özgür Çelik ise kendilerine herhangi bir resmi tebligat yapılmadığını söyledi.

Özgür Çelik’ten İlk Tepki

Görevden alınma kararının ardından sessizliğini bozan Özgür Çelik, sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı:

“Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!” ifadelerini kullanan Çelik, süreci yakından takip edeceklerini ve il binasında mesaiye devam edeceklerini duyurdu.

Kararın Arka Planı

Sözcü muhabiri Başak Kaya’nın aktardığı bilgilere göre, iptal kararının arkasında İstanbul kongresine itiraz eden üç delegenin, olağan kongreye itiraz eden ise bir delegenin başvurusu bulunuyor. Bu gelişmenin Ankara’da devam eden “butlan davası” için de emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.

CHP’de Olağanüstü Toplantı

Kararın kamuoyuna yansımasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıda hem hukuki sürecin seyri hem de siyasi yansımalar masaya yatırılacak.