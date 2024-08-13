Saldırgan, dün polis ekiplerince gözaltına alınmış, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Çelik yelekli ve maskeli saldırı

Arda K., dün Tepebaşı ilçesindeki bir parkta bulunan çay bahçesinde, başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle 5 kişiye bıçakla saldırmıştı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından yakalanmıştı.

Tutuklama kararı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arda K., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Arda K. hakkında tutuklama kararı verdi ve saldırgan cezaevine gönderildi.

Olayın arka planı

Arda K.'nin, oynadığı bilgisayar oyunlarından etkilendiği ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Olayın ardından polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.