İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü iddia etti. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Cuma akşamı düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer üst düzey yetkililerin öldürüldüğü" belirtildi.

Öldüğü Hizbullah tarafından doğrulandı

Dahiye, Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen bir bölge olup, İsrail ordusunun bu bölgeye gerçekleştirdiği saldırılar uzun süredir büyük gerilimlere yol açıyor. Hizbullah, saldırı sonrası ilk saatlerde sessizliğini korurken, örgüt daha sonra yaptığı açıklamada Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Bu gelişme, bölgedeki gerginliği daha da artırırken, İsrail-Hizbullah çatışmasının boyutlarının genişleyebileceğine dair endişelere neden oldu.