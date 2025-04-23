İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.15'te yeni 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Deprem Tekirdağ'dan da hissedildi.

İstanbul’da artçı sarsıntılar devam ediyor

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Saat 15.15'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu yaşanan yeni sarsıntı, şehir genelinde ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Tekirdağ ve çevresinde de hissedildi

Saat 15.15'te meydana gelen sarsıntı, Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki birçok yerleşim yerinde de hissedildi.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi ulaşmadığını belirtti. Ekiplerin saha taramaları devam ediyor.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceği açıklandı.

Ayrıntılar gelecek...