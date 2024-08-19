İzmir'in Menderes ilçesinde 19 Ağustos 2024 tarihinde saat 04:32'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İzmir'in Menderes ilçesi, bu sabah saat 04:32'de 3.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, depremin merkez üssü 38.26139 N enlem ve 27.21889 E boylamında bulunuyor. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Menderes (İzmir)
Tarih:2024-08-19
Saat:04:32:39 TSİ
Enlem:38.26139 N
Boylam:27.21889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2eeIldjQ6I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıntılar gelecek...