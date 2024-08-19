İzmir'in Menderes ilçesinde 19 Ağustos 2024 tarihinde saat 04:32'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İzmir'in Menderes ilçesi, bu sabah saat 04:32'de 3.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, depremin merkez üssü 38.26139 N enlem ve 27.21889 E boylamında bulunuyor. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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