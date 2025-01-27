Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, Ege Denizi'nde saat 18:06:39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Çeşme ilçesine yaklaşık 92.99 kilometre mesafede gerçekleşti.

Depremin detayları

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Ege Denizi – Çeşme (İzmir)

Enlem: 38.705 N

Boylam: 25.31556 E

Derinlik: 14.83 km

Deprem hissedildi mi?

Hafif şiddetli olan bu deprem, kıyıya yakın bölgelerde hafif şekilde hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor. Yetkililerden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, Ege Denizi'nde sık yaşanan bu tür küçük depremlerin, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini gösterdiğini belirtiyor. Vatandaşların depreme karşı hazırlıklı ve bilinçli olmaları gerektiği vurgulandı.