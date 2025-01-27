Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, Ege Denizi'nde saat 18:06:39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Çeşme ilçesine yaklaşık 92.99 kilometre mesafede gerçekleşti.
Depremin detayları
- Büyüklük: 3.5 (Ml)
- Yer: Ege Denizi – Çeşme (İzmir)
- Enlem: 38.705 N
- Boylam: 25.31556 E
- Derinlik: 14.83 km
Deprem hissedildi mi?
Hafif şiddetli olan bu deprem, kıyıya yakın bölgelerde hafif şekilde hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor. Yetkililerden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [92.99 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2025-01-27
Saat:18:06:39 TSİ
Enlem:38.705 N
Boylam:25.31556 E
Derinlik:14.83 km
Detay:https://t.co/YBxS5oqkt8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Uzmanlardan uyarı
Uzmanlar, Ege Denizi'nde sık yaşanan bu tür küçük depremlerin, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini gösterdiğini belirtiyor. Vatandaşların depreme karşı hazırlıklı ve bilinçli olmaları gerektiği vurgulandı.