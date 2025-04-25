Yolda oluşan çökme riski nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi 2 saatliğine araç trafiğine kapatıldı. Sürücülere alternatif güzergah önerildi.

Kazım Karabekir Caddesi geçici olarak trafiğe kapatıldı

İzmir’in önemli ulaşım akslarından biri olan Kazım Karabekir Caddesi’nde yürütülen yol çalışmaları sırasında çökme riski tespit edildi. Yetkililer, olası riskleri önlemek amacıyla caddeyi araç trafiğine geçici olarak kapattı.

Sürücülere alternatif güzergah önerisi

Yapılan açıklamada, Kazım Karabekir Caddesi’ne girişlerin 2 saat boyunca kapalı kalacağı bildirildi. Bu süre zarfında araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergah olarak Gençlik Caddesi'ni takiben 80. Sokak üzerinden Bornova Meydan yönünün kullanılması tavsiye edildi.

Yetkililer, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak caddenin yeniden trafiğe açılacağını belirtti. Sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nin yaptığığı açıklama şöyle;

'KAZIM KARABEKİR CADDESİ'NDE YOL ÇALIŞMASI

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yapılan yol çalışmasında yolda çökme riski sebebiyle caddeye girişler 2 saat süreyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergah olarak Gençlik Caddesi'ni takiben 80 sokak üzerinden Bornova Meydan istikameti kullanılabilir. Güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur.'