Yangın otluk alanından ormana sıçradı

İzmir’in kırsal bölgelerinden biri olan Manisa’nın köylerine yakın bir alanda, sabah saatlerinde başlayan yangın hızla büyüyerek ormanlık alana ulaştı. Yangın, ilk olarak otluk alanda çıkarken, kısa süre içinde etkili rüzgarın da yardımıyla ormanlık bölgelere sıçradı.

İtfaiye ve orman ekipleri hızla müdahale ediyor

Olay yerine intikal eden İzmir İtfaiye ekipleri, alevlerin ormanlık alana tamamen yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Ayrıca, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediyor.