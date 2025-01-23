Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, İzmir'in Menemen ilçesinden Koyundere istikametine uzanan otoyolda, Asarlık Viyadüğü mevkiinde derz çalışmaları yapılıyor. Çalışmanın planlanan tamamlanma tarihi 25 Ocak 2025 olarak duyuruldu.
Emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapalı
Emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Çalışma alanında gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Yoğun saatlerde güzergahı kullanan sürücülerin alternatif rotaları değerlendirmesi önerildi. Çalışma bölgesinde hız limitlerine uyulması ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi konusunda yetkililer uyarıda bulundu.
Kaynak: HABER MERKEZİ