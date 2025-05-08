CHP 38. Olağan Kurultayı’ndaki “para karşılığı oy kullanma” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı, müvekkilinin ifadeye gitmeyeceğini açıkladı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan “para karşılığı oy kullanıldığı” iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Kılıçdaroğlu, ifadeye gitmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, mağdur sıfatıyla çağrılmış olsa da, mevcut koşullar altında ifade vermeye gitmeyecek" ifadelerini kullandı. Çelik, sürecin hukuki zeminde takip edileceğini belirtti.
Kurultayda Özgür Özel genel başkan seçilmişti
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmişti. 13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda Özgür Özel’e karşı seçimi kaybederek koltuğunu devretmişti.