CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltı süreci tamamlandı
İstanbul’da vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen anma programının ardından yaşanan olayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki müdahalede bulunan Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı işlemleri tamamlandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Tengioğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
“Kamusal görevde kasten yaralama” suçlaması
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.