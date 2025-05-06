Aracı kurumların en çok önerdiği getiri potansiyeli en yüksek hisseler açıklandı!

TUPRS uçuşta: Yatırımcıların gözü bu 10 hissede!

THYAO uçuşta: Yatırımcıların gözü bu 10 hissede!

Makedonya Göçmenleri yeniden bir arada

Inter - Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

15 dakikada ev nasıl toplanır? 15 dakikada ev toparlama taktikleri! İşte hızlı ve pratik çözümler

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul’da vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen anma programının ardından yaşanan olayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki müdahalede bulunan Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı işlemleri tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.