Galatasaray'ın sol kanat için düşündüğü genç Polonyalı, son anda İstanbul'a gelmekten vazgeçti. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Nicola Zalewski, Galatasaray'ın teklifini reddederek Roma'da kalmaya karar verdi.

Di Marzio'nun haberine göre Zalewski, Roma'da kalmayı tercih ediyor. Son saatlerde, Galatasaray’ın Polonyalı oyuncuyu transfer etmeye çalıştığı duyurulmuştu. 12 Eylül Perşembe sabahı, Türk kulübünün yetkilileri Roma’ya ulaşarak görüşmelere başladı. Ancak, ekonomik açıdan çok cazip olan bu teklife rağmen Zalewski, Roma'da kalmak istedi.

Roma'da kalmaya karar verdi

Son saatlerde, Galatasaray yetkilileri Roma ile anlaşmaya çok yaklaşmışlardı. Ancak Polonyalı oyuncu, teknik direktör Daniele De Rossi ile birlikte kalmayı tercih etti.

Galatasaray, alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Napoli'den Mario Rui ve Milan’dan Fodé Ballo-Touré gibi oyuncular, Galatasaray’ın yeni hedefleri arasında yer alıyor.