Osmaniye’de yapılan operasyonda son kullanma tarihi geçmiş ve uygun koşullarda saklanmayan 250 bin ilaç bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de uygunsuz koşullarda saklanan 250 bin ilaç ele geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili operasyon düzenledi. Baskında M.Ç.P, M.P. ve A.Y. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar bulundu

Yapılan aramalarda, yasal mevzuata uygun şekilde saklanmayan ve son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi. Sağlık açısından tehlike arz eden ilaçlar, emniyet yetkilileri tarafından muhafaza altına alındı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç.P, M.P. ve A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli sürece teslim edilmek üzere yetkililere sevk edildi.