ÖSYM, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarını açıkladı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS sonuçları, genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve lisans oturumları için duyuruldu. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilir.

KPSS sonuçları açıklandı

14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, ayrıca 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS lisans oturumlarının sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, sonuçlarını saat 10.00 itibarıyla ÖSYM’nin internet sitesinde görüntüleyebilirler. Sonuçlar, KPSS için büyük önem taşıyan memur adayları tarafından merakla bekleniyordu.

Sonuçları nereden öğrenebilirim?

KPSS lisans sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, (https://sonuc.osym.gov.tr) giriş yaparak T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilirler. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuç sorgulama işlemi yapılabilir.

2024 KPSS takvimi

2024 KPSS sınav takvimi kapsamında diğer önemli tarihler de belirlenmiştir:

KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024

KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024