Temmuz ayında peş peşe gelen zamların ardından, Ağustos ayına girerken araç sahiplerine sevindirici bir haber geldi. Benzine 1,73 TL indirim geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

Araç sürücüleri için beklenen haber sonunda geldi. 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 73 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle benzin fiyatlarında yaşanan bu düşüş, araç sahiplerini sevindirecek. Litresi 45 TL seviyelerinde olan benzin, mazot fiyatına yaklaşacak.

Motorin fiyatlarında değişiklik yok

Son olarak 24 Temmuz Çarşamba günü motorine yapılan 1 lira 59 kuruşluk indirimin ardından, motorin fiyatlarında bu dönemde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak benzin fiyatlarındaki bu indirim, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,14 TL

Motorin litre fiyatı: 44,68 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45,10 TL

Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,97 TL

Motorin litre fiyatı: 43,46 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,73 TL

Motorin litre fiyatı: 44,21 TL

Brent petrol fiyatlarının etkisi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemde yaşanan fiyat düşüşleri, benzine yapılan indirimin arkasındaki temel nedenlerden biri. Brent petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak, önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikler olabilir.