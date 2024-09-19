Akdeniz'de bu sabah saat 06.23'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 15 kilometre olarak belirlendi.

Depremin merkez üssü Akdeniz olup, bölgede herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sarsıntı çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, uzmanlar bölgede meydana gelen bu tür depremlerin normal olduğunu ve takiplerinin sürdüğünü belirtti.

AFAD, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.