Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın erişim engeliyle ilgili son durumu sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakan Uraloğlu, anlaşmanın son aşamaya geldiğini ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umduklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformuyla yapılan görüşmelerin hızla devam ettiğini ve anlaşmanın son aşamaya geldiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz." dedi. Bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları arasında merakla beklenen gelişmelere ışık tutuyor.

Erişim engeli kararı neden verilmişti?

Instagram'a getirilen erişim engeli, platform üzerindeki içeriklerle ilgili bazı düzenlemeler ve anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmıştı. Bu süreçte, kullanıcıların platforma erişimde yaşadığı sıkıntılar ve engelin ne zaman kaldırılacağına dair belirsizlik, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.