Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 5.5 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı niteliğinde sarsıntılar sürüyor. Bugün saat 15.21’de gerçekleşen deprem, Sındırgı başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar meydana gelmedi.

AFAD ekipleri, deprem sonrası saha taramalarına başladı. Bölgedeki muhtarlarla iletişime geçilerek köylerde olası yıkım veya yaralanma durumları kontrol altına alındı. Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Depremin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı hissettikleri sarsıntıyı paylaşırken, uzmanlar ise Sındırgı ve çevresindeki fay hatlarının hareketliliğine dikkat çekerek bölgedeki deprem riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.