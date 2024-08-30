İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul’da bombalı eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan detaylı incelemelerde, Suriye’de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri almış olan Cemal A.Y.’nin DEAŞ’ın sözde üst düzey sorumlularından biri olduğu tespit edildi. Terörist Cemal A.Y.’nin, terör saldırısı talimatını aldıktan sonra kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Operasyon ve yakalanma

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Cemal A.Y.’nin Bağcılar’da bir adrese yerleştirildiği ve burada saklandığı öğrenildi. İstihbarat ekiplerinin bilgisi doğrultusunda, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel harekat destekli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Cemal A.Y. terör örgütünün planladığı bombalı eylemi gerçekleştirmeden yakalandı.

Ele geçirilenler

Yapılan baskında, Cemal A.Y.’nin evinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal bulundu. Ayrıca, yatağın altına gizlenmiş bir kılıç da ele geçirildi. Bu materyallerin terör örgütü DEAŞ’ın eylem planları ve propaganda içerikleriyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Cemal A.Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan terörist Cemal A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.