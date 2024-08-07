Yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Orhangazi-Yalova yolunda bulunan yat fabrikasında meydana geldi. Kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın diğer bölümlerine yayıldı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar, ilçenin birçok noktasından görülebiliyor. Yangının sebebi henüz belirlenememiş olup, ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor.

Fabrika yetkilileri ve itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve daha fazla büyümesini önlemek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı inceleme yapılacak.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, ekipler yangının kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında başlaması nedeniyle dikkatli bir şekilde çalışıyor. Yangının sebebi ile ilgili detaylı inceleme, yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak.

Halk sağlığı ve güvenlik önlemleri

Yangının başladığı fabrikanın yakınlarında yaşayan vatandaşlara yönelik güvenlik önlemleri alınmış olup, dumandan etkilenmemeleri için bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılar yapılmıştır. İtfaiye ve emniyet güçleri, yangın bölgesinde güvenliği sağlamak ve herhangi bir olumsuz durumu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.