Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yer alan geri dönüşüm tesisinde büyük bir yangın meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, yoğun siyah dumanların şehir genelinden görünmesine yol açtı.

Ekipler yoğun mücadele ediyor

Olayın fark edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması ve daha büyük bir felaketin önlenmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Güvenlik önlemleri alındı

Yangının çevreye yayılmasını önlemek amacıyla polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.