Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 86 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

Güleryüz, kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda birçok önemli esere imza atmış, sanatıyla geniş kitlelere hitap etmeyi başarmış bir sanatçıydı. Eserlerinde toplumsal ve bireysel temaları işlerken, Türk resim sanatına yeni bir soluk getiren Güleryüz, aynı zamanda sanat eğitimi alanında da önemli katkılarda bulundu.

Sanatçının vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.