Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ağustos 2024 tarihinde Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde konuştu. Törende, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler ve uluslararası alandaki rolü üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Piri Reis denizaltısı ve dünyanın en büyük 3 bin tonluk denizaltı havuzunun hizmete gireceğini duyurdu.

"Tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir güç haline geldiğine dikkat çekti. "Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin tarihi boyunca küresel güç odaklarının etkisi altında kalan bir ülke olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Mavi Vatan'da etkin bir donanmaya sahip olmanın önemine vurgu yaptı.

Deniz Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi

Erdoğan, güçlü Türkiye ve güçlü ordu şiarıyla donanmanın güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti. "Başarılarımızı dostlarımız gıptayla, düşmanlarımız ise korkuyla takip etmektedir" şeklinde konuşan Erdoğan, bu başarının ulusal güvenliği ve uluslararası prestiji artırdığını belirtti. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin uluslararası alanda daha etkin bir rol oynayabilmesi için yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

"Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında vatan için can veren aziz şehitleri rahmetle yad etti ve kahraman gazilere şükranlarını sundu. "Vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Törende, Piri Reis denizaltısının yanı sıra dünyanın en büyük 3 bin tonluk denizaltı havuzunun hizmete gireceği duyuruldu. Bu projeler, Türkiye'nin deniz kuvvetlerini daha da güçlendirecek ve uluslararası denizcilik stratejilerinde önemli bir rol oynayacak.