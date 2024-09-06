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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada ara karar verildi. Mahkeme, aralarında Polat çiftinin de yer aldığı 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

4 sanık için tahliye kararı

Dilan ve Engin Polat'ın, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün'le birlikte kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Ancak, mahkeme tutuklu 4 sanık için tahliye kararı verdi.

Editör: Sedef Didem Ezme