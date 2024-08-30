Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya'da düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini ve Rusya-Ukrayna savaşındaki riskleri ele aldı. Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddet ve savaşın nükleer riske dönüşebileceği konularında uyarılarda bulundu.

Bakan Fidan saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze'deki saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Fidan, "Gazze’de soykırım devam ediyor. İsrail, Gazze’deki insanları sistematik olarak aç ve susuz bırakıyor. Hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler bile hedef alınıyor. Bu, tüm insani değerlerin ayaklar altına alınmasıdır" dedi. Fidan, İsrail’in savaş stratejisinin Batı Şeria'ya da taşındığını belirterek, Netanyahu hükümetinin tehlikeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer risk

Rusya-Ukrayna savaşı konusuna da değinen Hakan Fidan, savaşın nükleer bir krize dönüşme riskine dikkat çekti. "Bir an önce çatışmaların durması gerekiyor. Savaş, nükleer savaşa dönüşebilir ve bu büyük riskler taşıyor. Batı'da bu konuda duyulan sesler cılız kalıyor. Barış ve diyalog çağrılarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Fidan, savaşın sona ermesi için daha güçlü bir baskı mekanizmasının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Türkiye ve uluslararası politika

Türkiye’nin, Filistin ve Ukrayna topraklarına yönelik işgallere karşı net bir tavır sergilediğini ifade eden Fidan, "Türkiye gibi birkaç ülke ekonomik ve siyasi baskılarını ortaya koyuyor. Bu baskıların arttırılması ve uluslararası alanda daha etkin bir adalet mekanizmasının kurulması önemlidir" diye konuştu. Fidan, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde adalet ve barış konusundaki tutumunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.