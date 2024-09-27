İzmir’de, Anadolu Caddesi üzeri Merkez istikametine doğru Naldöken Köprü inişinde bir araç arızalandı. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşirken, arızalanan aracın kaldırılması için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, aracın yol dışına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere uyarı

Arızanın meydana geldiği noktadan geriye doğru oluşan trafik yoğunluğu, özellikle Alaybey kavşağı mevkiine kadar uzanıyor. Bu nedenle, güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.

Aracı yol dışına çıkarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, yol kullanıcılarının güvenliği için gerekli tüm önlemleri alırken, arızalanan aracın en kısa sürede kaldırılması amacıyla çalışmalara devam ediyor. Sürücülerin trafik akışını rahatlatmak için sabırlı olmaları ve kurallara uymaları büyük önem taşıyor.