İzmir’in Bergama ilçesinde Kaşıkçı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, büyük bir müdahaleyi gerektiriyor.

Yangın, 23 Ağustos 2024 sabahı saat 10.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu hemen orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına etkili bir şekilde müdahale edebilmek için kapsamlı bir operasyon başlattı. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan çalışmalara hız verdi. Operasyonda kullanılan araç ve ekipmanlar şunları içeriyor:

3 yangın söndürme uçağı

4 helikopter

16 arazöz

4 su ikmal aracı

1 dozer

3 yer ekibi

Havadan ve karadan eşzamanlı müdahale

Yangının büyümesini önlemek ve kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde mücadele ediliyor.