İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos akşamı başlayan orman yangını, geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerine sıçrayarak büyük bir tedirginliğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle başladığını açıkladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve bölgedeki 3 mahallenin boşaltılmasına neden oldu. Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bazı evler ve bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangın sonucu 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı; 16 ev ise tamamen yandı.

Söndürme çalışmaları ve son durum nasıl?

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkması, hava araçlarının yangına müdahalesini zorlaştırdı. Kara ekipleri, alevlerin makilik alana yayılmasına engel olmaya çalıştı. Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgar nedeniyle devam ettiği bildirildi.

Gelişmeler ve Bakan açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'de şehir genelinde ciddi bir tehlike olmadığını belirtti. Yangınların büyük bir kısmının kontrol altına alındığını ve şu anda 6 aktif yangının bulunduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı, Eylül'ün 15’ine kadar orman yangınlarına karşı alarm durumunun devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Yangın bölgesinde rüzgarın şiddeti azaldı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yangın bölgesinde rüzgarın hızı bugün saatte 35-45 kilometre arasında seyrediyor. Hava sıcaklığı öğlen saat 12.00’ye kadar 33 derece, nem oranı ise yüzde 25-34 arasında bekleniyor.Saat 12.00 ile 15.00 arasında hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu saatlerde rüzgarın kuzey-kuzeydoğudan saatte 45-55 kilometre hızda eseceği öngörülüyor. Nem oranının ise yüzde 20-23 arasında kalması bekleniyor. Akşam saat 21.00 itibariyle, rüzgarın hızının saatte 30-40 kilometreye düşmesi öngörülüyor.