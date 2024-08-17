İzmir'in Menderes ilçesinde, Şaşal Mahallesi'nde saat 16.45'te başlayan orman yangını, hızla yayılarak geniş bir alana yayıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yangının başladığı andan itibaren müdahale çalışmalarına hız verildi. İlk müdahale, yangının başlangıç saatinden sadece 10 dakika sonra gerçekleştirildi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangını söndürmek amacıyla bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, 1 uçak, 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi katılıyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve daha fazla yayılmasının önlenmesi için tüm güçleriyle çalışıyor.