Deprem anında ve sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı, yaşadıkları deneyimleri ve hissettikleri sarsıntıyı paylaştı. 

Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak açıkladı 

Kandilli Rasathanesi resmi X hesabından deprem büyüklüğünü, “BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) 5.06.2024, 01:36:44 TSİ Büyüklük: 5.0 Derinlik: 12.7 km” açıklamasıyla yayınladı. 

AFAD büyüklüğü 4.8 olarak açıkladı 

AFAD tarafından yayınlanan açıklamada depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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Deprem Manisa, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde hissedildi.

Editör: Simge Akbulut