Deprem anında ve sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı, yaşadıkları deneyimleri ve hissettikleri sarsıntıyı paylaştı.
Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak açıkladı
Kandilli Rasathanesi resmi X hesabından deprem büyüklüğünü, “BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) 5.06.2024, 01:36:44 TSİ Büyüklük: 5.0 Derinlik: 12.7 km” açıklamasıyla yayınladı.
AFAD büyüklüğü 4.8 olarak açıkladı
AFAD tarafından yayınlanan açıklamada depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Deprem Manisa, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde hissedildi.
Editör: Simge Akbulut