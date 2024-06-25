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Deprem Manisa , İzmir ve Balıkesir çevrelerinde hissedildi.

Sondakika | Burdur'da deprem oldu!

Sondakika | Burdur'da deprem oldu!

AFAD tarafından yayınlanan açıklamada depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Deprem anında ve sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı, yaşadıkları deneyimleri ve hissettikleri sarsıntıyı paylaştı.

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