Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacağı bildirildi. Toplantının bu özel bölgede yapılacak olması, Ahlat'ın önemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Toplantıda ülke genelindeki güncel meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Ahlat'ta yapılacak toplantı, yerel halk ve bölgedeki yetkililer için büyük bir heyecan yaratırken, toplantı öncesi hazırlıklar da hız kazanmış durumda.

Editör: Mehrican Candemir