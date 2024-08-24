Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Peyamburnu ilçesinde bugün saat 10.04'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre, Kahramanmaraş'ın Peyamburnu ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ve bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıklarken, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak belirledi.

Depremin hemen ardından sosyal medya ve Google gibi arama motorları üzerinden "Deprem mi oldu?" ve "En son deprem nerede oldu?" gibi aramalar yoğunlaştı. Yetkililer, AFAD'ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşılabileceği belirtildi.