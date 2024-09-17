İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan "Gürz-14" operasyonunda, kırmızı ve gri kategorilerde aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın açıkladığı bilgilere göre, Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon, Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile Jandarma SİHA’ları (Silahlı İnsansız Hava Araçları) desteğinde gerçekleştirildi. Operasyona, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, jandarma komando birlikleri ve güvenlik korucuları katıldı.

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin, daha önce 3 güvenlik görevlisi ve 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine, ayrıca 4 güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olan toplam 6 eyleme katıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri bir bir kazıyıp atacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı asla kalmayacak. Milletimize sözümüz olsun. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde, operasyonun zorlu koşullarda ve büyük bir koordinasyon içinde yapıldığı görüldü.

🟥 Kırmızı Kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed (K) adlı Zırav Taş ve

⬜️ Gri Kategoride aranan Botan (K) adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri bir bir kazıyıp atacağız.… pic.twitter.com/lVgHaxB2Vd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 17, 2024