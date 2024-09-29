Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ormanlık bir alanda meydana gelen yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi hızlıca bölgeye sevk edildi.

Yoğun mücadele sürüyor

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangının yayılmasını önlemek ve alevleri söndürmek için yoğun bir çaba sarf ediliyor.