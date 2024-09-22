Metin Arolat’ın cenazesi, bugün öğle namazında Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak.

Henüz 52 yaşında hayata veda eden Arolat’ın ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Bugün gerçekleştirilecek törenin ardından Arolat’ın cenazesi, İzmir’deki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Ayrıca, Arolat için yarın İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de bir cenaze namazı kılınacak.

Sevenleri yasa boğuldu

Cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı Arto Dalga, Arolat’ı “Melek gibi bir çocuktu” sözleriyle anarak, “30 yıllık arkadaşım. Hep kendi içinde yaşayan bir insandı, kimseye zararı olmayan bir arkadaşımızdı. İyi olan insanları Allah erken alıyor” dedi. Arolat’ın yaşamı boyunca yaşadığı kilo problemlerine de değinen Dalga, “Görüyorsunuz ki seveni çoktu” şeklinde konuştu.

Metin Arolat, birkaç gün önce Armağan Çağlayan’a verdiği röportajda, ölümden döndüğü anları dramatik bir dille anlatmıştı. Arolat, bir arkadaşının evinde kaldığı sırada yaşadığı boğulma tehlikesini, “Yere düştüm, gözümü açtım havuz var. Giderek havuz uzaklaştı. Ölüyorum diye düşünmedim. Son anda, arkadaşlarım İstanbul'da... günler sonra beni burada kokmuş bulurlar herhalde diye düşündüm” şeklinde aktarmıştı.